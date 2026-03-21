Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 21 e domenica 22 marzo 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 21 marzo 2026

Oggi, sabato 21 marzo 2026 dalle ore 16.30 torna Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata del sabato prende il via con l’intervista – ritratto a Jasmine Trinca, attrice e regista di grandissimo talento che torna nelle sale cinematografiche con il nuovo film “Gli occhi degli altri”. In studio poi è la volta di Michela Moioli, la campionessa di snowboard protagonista delle Olimpiadi Invernali di “Milano Cortina”.

E ancora tra le interviste: il racconto di Giusy Ferreri, una delle voci più particolari del panorama musicale italiano, il ritorno di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia e concorrente del GF VIP. Tra gli ospiti anche la iena Nina Palmieri. Infine lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin che in appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi.

Verissimo, domenica 22 marzo 2026: ospiti e il ricordo di Enrica Bonaccorti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 22 marzo, dalle ore 15:30, con una nuova puntata ricca di ospiti. Si parte con l’intervista a Sal Da Vinci, il cantautore napoletano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2026 con la hit “Per sempre si”. Sempre da Sanremo 2026 in studio ci sono: Raf ed Ermal Meta, due dei big protagonista della kermesse canora italiana.

Spazio poi ad una intervista imperdibile: Gisèle Pelicot arriva in studio per raccontare la sua storie. La donna è stata narcotizzata per anni dal marito per poi farla stuprare da oltre cinquanta uomini. Una storia che la donna ha deciso di condividere e raccontare anche nel libro autobiografico “Un inno alla vita”. Dal mondo di Amici 26 i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi pronti all’avventura del serale.

Infine la richiesta di giustizia di Loredana e Manuela, rispettivamente, mamma e sorella di Margaret Spada, la ragazza scomparsa nel novembre del 2024 per un banale intervento di rinoplastica.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 su Canale 5.