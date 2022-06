Silvia Toffanin è pronta per una nuova puntata di “Verissimo Le Storie” con il meglio delle interviste più belle ed emozionanti di questa straordinaria edizione. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di sabato 11 giugno 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 11 giugno 2022

Tutto pronto per la nuova puntata di “Verissimo Le Storie” in onda sabato 11 giugno 2022 dalle 16.30 su Canale 5 e in contemporanea in streaming su portale Mediaset Infinity. Un appuntamento da non perdere visto che saranno riproposte le interviste più belle ed emozionanti realizzate in questa stagione da record condotto da Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti della puntata rivedremo Gabriel Garko. L’attore e sex symbol si è raccontato a cuore aperto parlando della sua vita privata e sentimentale. Dopo il coming out in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, l’attore ha parlato dei suoi genitori e delle sorelle e di come gli siano sempre stati vicino senza mai giudicarlo. Non solo, l’attore ha sorpresa ha fatto una confessione choc che ha letteralmente spiazzato la padrona di casa, visto che ha rivelato di essere stato molestato all’età di 9 anni e successivamente. Un racconto davvero inaspettato che l’attore ha voluto condividere con il pubblico di Verissimo.

Verissimo, tra gli ospiti anche Luciana Littizzetto e Ilona Staller

Non solo, nella puntata di “Verissimo – Le storie” in onda sabato 11 giugno 2022 potremo rivedere anche l’intervista a Luciana Littizzetto. La comica e conduttrice di Che tempo che fa ha lasciato i panni dell’irriverente Lucianina per parlare della sua vita privata. Dal racconto dei genitori a quello della scelta di prendere in affidamento i figli Jordan e Vanessa. Una scelta che le ha cambiato la vita. In meglio.

Infine tra gli ospiti anche Laura Chiatti, la storia d’amore tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi. A chiudere la puntata l’intervista a Ilona Staller, la celebre Cicciolina reduce dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022. L’attrice ed ex politica ha parlato della sua vita privata: dal matrimonio fallimentare con Jeff Koons alla guerra legale per l’affidamento dell’amato figlio Ludwig.

L’appuntamento con Verissimo Le Storie è dalle ore 16:30 su Canale 5.