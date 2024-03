Torna il doppio appuntamento settimanale in compagnia di “Verissimo“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni delle puntata del weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 9 marzo 2024

Sabato 9 marzo 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Si parte con Riccardo Scamarcio, l’attore che torna al cinema con il film “Race for Glory: Audi vs Lancia”. Spazio poi all’intervista doppia a Federica Panicucci e Roberto Poletti alla vigilia della partenza di “Mattino 4”, il nuovo programma di informazione trasmesso dall’11 marzo, tutti i giorni, dalle ore 10.55, in diretta su Retequattro.

Tra gli ospiti della puntata anche Erkan Bektaş, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Abdülkadir Keskin. In studio poi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo sette anni d’amore, sono pronti al grande passo del matrimonio. E ancora: tutte le emozioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, neogenitori della piccola Asia. Infine Bugo, il cantautore in uscita con il suo nuovo album dal titolo “Per fortuna che ci sono io”. Sicuramente si parlerà dello scontro con Morgan sul palco del Festival di Sanremo 2020.

Verissimo, gli ospiti di domenica 10 marzo 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 10 marzo dalle ore 16.30 con una nuova puntata. Ecco tutti gli ospiti che si alterneranno nello studio con Silvia Toffanin: Emma Bonino protagonista di una intensa intervista ritratto. La politica si racconta a cuore aperto come donna da sempre in prima linea da tutta la vita con le sue battaglie per i diritti civili.

In studio poi il ricordo di Emanuele Filiberto ad un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia. E ancora: direttamente dal Grande Fratello ospite Marco Maddaloni con la moglie Romina. Spazio anche alla bella amicizia nata tra Gemma e Ida a Uomini e Donne e infine direttamente da Sanremo 2024 ospite BigMama con la sua storia e il suo esempio.

Questo e tanto altro nelle puntate di Verissimo del weekend!