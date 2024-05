Vasco Rossi presenta la sua tournèe Komandante: le date del tour

Manca pochissimo alla nuova tournèe di Vasco Rossi dal titolo ‘Komandante‘. La rockstar porterà negli stadi i suoi successi che hanno fatto ballare milioni di italiani. Vediamo insieme quali sono le date e dove si esibirà.

Vasco Rossi, le date del tour Komandante

Partirà i primi di giugno 2024, presso lo stadio Comunale di Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento (in provincia di Venezia), il nuovo tour di Vasco Rossi. Da Nord a Sud, la rockstar sarà impegnata in una serie di concerti che già sono sold out. Basti pensare alle sette date di San Siro e al riconoscimento che il sindaco Beppe Sala ha in mente per lui, la pergamena della città.

Al settimanale ‘Tv, sorrisi e canzoni‘, Vasco Rossi ha raccontato cosa prova e cosa è cambiato dalla sua prima esibizione ad oggi:

“Ora non ho più paura prima del concerto. Ma quando sono sul palco l’adrenalina è la stessa, questo personaggio guascone che porta in scena le sue voglie e le sue debolezze è sempre lui. Incontro i fan dopo i concerti, mi danno un’energia fantastica, arrivano dei ragazzini che provano per le mie canzoni le stesse sensazioni che avevano i loro genitori o i loro nonni“.

Un concerto che vedrà in scaletta più temi sociali e meno canzoni sentimentali con alcuni brani come ‘Basta poco‘ che puntano sull’attualità. Il tour di Vasco Rossi, Komandante, partirà con le prove generali, il 1 e il 2 giugno a Bibione (VE) -Stadio comunale, per poi prevedere le 5 date di Milano: il 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno allo Stadio San Siro e le 4 a Bari, il 25, 26, 29, 30 giugno allo Stadio San Nicola.

Il suo pensiero su Madame e Annalisa

Sempre al settimanale, Vasco Rossi ha detto la sua sugli artisti in circolazione e ha spiegato di aver ricevuto nella sua casa a Los Angeles, Ultimo, Achille Lauro e Madame:

“Lei è come la immaginavo. Secondo me è la più geniale in circolazione, e poi è un cuore puro, è vera. Ma ce ne sono tante brave adesso. Annalisa è un fenomeno, ammetto che l’avevo sottovalutata“.