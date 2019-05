Le sei tappe di San Siro del Vasco Rossi tour diventeranno un docufilm. Il prodotto sarà diffuso sui canali Mediaset. La notizia è stata riportata dall’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. I fan del Re del Rock possono gioire, una notizia fantastica per tutti gli amanti di Blasco.

Vasco Rossi tour, il docufilm di Mediaset

Il docufilm realizzato da Mediaset racconterà le sei date di Vasco Rossi allo Stadio San Siro di Milano. Contenuti esclusivi nel backstage, interviste ai membri della band di Vasco e al cantante stesso, immagini che nessuno ha mai visto: un docufilm incredibile e da non perdere assolutamente. Il documentario è stato annunciato per il prossimo anno, ma non si conosce ancora la data precisa. I produttori ovviamente hanno bisogno del tempo necessario per realizzare un lavoro di una grandezza straordinaria.

Come scrive il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il docufilm sarà una sorta di diario di bordo raccontato in prima persona da Vasco Rossi attraverso un’intervista esclusiva. Un riassunto di queste sei meravigliose date in uno degli impianti storici della penisola italiana. C’è chi sogna di approdare a San Siro e chi invece può replicare addirittura sei volte consecutivamente.

Vasco Rossi tour 2019, la scaletta

Il VascoNonStop Live 2019 è partito lo scorso 27 maggio a Lignano Sabbiadoro. Il Vasco Rossi tour 2019 avrà, come già detto, ben sei date allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito vi riportiamo la scaletta del magnifico tour del Re del Rock:

1 – Intro + Qui si fa la storia

2 – Mi si escludeva

3 – Buoni o cattivi

4 – La verità

5 – Quante volte

6 – Cosa succede in città

7 – Cosa vuoi da me

8 – Vivere o niente

9 – Fegato fegato spappolato

10 – Asilo Republic

11 – La fine del millennio

12 – Interludio

13 – Portatemi Dio

14 – Gli spari sopra

15 – C’è chi dice no

16 – Se è vero o no

17 – Io no

18 – Domenica lunatica

19 – Ti taglio la gola

20 – Rewind

21 – Come vorrei

22 – La nostra relazione

23 – Tango della gelosia

24 – Vivere

25 – Senza parole

26 – Sally

27 – Siamo solo noi

28 – Vita spericolata

29 – Canzone

30 – Albachiara