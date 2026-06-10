Sono moltissimi i fans della soap spagnola La Promessa che ogni giorno si collegano a Rete 4 per seguire nuovi episodi, e proprio a loro Mediaset ha riservato due eventi speciali. Sabato 13 giugno la serie tv spagnola tornerà anche in prime time, e domenica 14 giugno sulla rete assisteremo a un maxi appuntamento, che occuperà lo slot orario dalle 07:13 alle 10:16 circa.

Palinsesto Mediaset: La Promessa raddoppia, sabato 13 giugno anche in prime time su Rete 4

La prima variazione riguarderà il palinsesto di sabato 13 giugno. La serie iberica arriverà a tenerci compagnia – come di consueto – dalle 19:40 alle 20:30 circa, per poi ripresentarsi all’appuntamento con i propri fans in una veste del tutto insolita: quella della prima serata.

A partire dalle 21:35 infatti, le vicende del palazzo dei Lujan torneranno a tenerci compagnia, e ci regaleranno due episodi che proseguiranno fino alla mezzanotte circa.

La Promessa, appuntamento speciale del 14 giugno su Rete 4

Gli appassionati della soap iberica La Promessa lo sanno ormai bene: ogni sera su Rete 4 va in onda un episodio inedito, che viene replicato la domenica mattina dalle 7:00 alle 7:35 circa. Per domenica 14 giugno però, i vertici Mediaset hanno pensato a un appuntamento extra che ci terrà compagnia molto più a lungo.

Saranno infatti le repliche sulle vicende di Manuel e Curro a tenerci compagnia dalle 07:13 fino alle 10:16, occupando anche lo slot orario tipicamente destinato alle dizi turche Terra Amara e Tradimento. Entrambe le serie tv – che lo ricordiamo sono state trasmesse su Rete 4 in replica – termineranno infatti sabato 16 giugno.

Maxi puntata La Promessa: evento speciale solo domenica 14 giugno

La puntata extra longue de La Promessa sarà trasmessa solo domenica 14 giugno. A partire da lunedì 15 infatti, su Rete 4 arriveranno gli episodi di Segreti di famiglia.

La serie turca – già resa interamente disponibile su Mediaset Infinity per la visione gratuita on demand – arriverà sul piccolo schermo, consentendo così anche a coloro che non hanno molta dimestichezza con la piattaforma, di seguire le vicende di Ilgaz.

Cosa vedremo negli episodi La Promessa in onda domenica 14 al mattino?

Le divergenze tra il Capitano De La Mata e il nuovo maggiordomo Cristobal si fanno sempre più accese. Lorenzo chiede al nuovo arrivato di licenziare Curro, ma quest’ultimo si rifiuta sostenendo che solo Alonso può prendere una decisione del genere. Il marchese rifiuta.

Intanto Catalina e Martina continuano a litigare, e la situazione alla tenuta si fa insostenibile. Per cercare di riportare un po’ di calma, Leocadia decide di parlare con il marchese.

Curro e Angela trovano i documenti che provao il coinvolgimento di Lorenzo in un losco traffico d’armi. La giovane vorrebbe denunciare il Capitano, ma Curro è di tutt’altro avviso.