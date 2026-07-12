Cambio palinsesto Mediaset: il pomeriggio di Canale 5 cambia look. A partire da lunedì 13 luglio, Be My Sunshine sbarca nel daytime, mentre cambia lo slot orario di Forbidden fruit e Far away. Ecco tutte le novità di Canale 5 relativamente alle soap del pomeriggio.

Forbidden fruit cambia orario da lunedì 13 luglio

Il serial drammatico turco Forbidden fruit cambia orario: da lunedì 13 luglio addio al doppio episodio. Le vicende di Halit Argun e Yildiz Yilmaz continueranno a deliziarci nel daytime di Canale 5, ma con una sola puntata.

Nella versione estiva la dizi turca prenderà il via alle 14:15 – subito dopo Beautiful – e ci terrà compagnia fino alle 14:41 circa, quando il timone passerà a un’altra dizi turca molto amata.

Be my sunsine arriva in daytime su Canale 5 dal 13 luglio

Dopo la messa in onda sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, Be my sunshine è approdata nel fine settimana di Canale 5. Gli ottimi dati di ascolto del sabato e della domenica pomeriggio sembrano aver convinto i vertici di Cologno Monzese a promuovere la serie con Haziran e Poyraz, riservandogli un posto nella programmazione feriale della rete ammiraglia.

Be my sunshine arriva quindi nello slot pomeridiano di Canale 5, e andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:41 alle 15:59 circa, con due episodi quotidiani. Rimane invece invariato l’appuntamento del weekend che vedrà quattro puntate il sabato e due la domenica.

Far away: cambio orario per la dizi turca di Canale 5

La nuova prorammazione Mediaset interesserà anche i fans di Far away. La principale novità per loro sarà data dalla messa in onda di un solo episodio giornaliero, che sarà trasmesso a partire dalle 15:59 fino alle 16:50 circa.

A seguire andranno in onda – come di consueto – due puntate di “Tutto per la mia famiglia”, l’altra dizi turca da poco sbarcata sulla rete Mediaset.

Programmi TV pomeriggio su Canale 5 dal 13 luglio

Ecco in dettaglio la nuova programmazione Mediaset in vigore da domani, 13 luglio:

dalle 13:44 alle 14:15 circa Beautiful

dalle 14:15 alle 14:41 circa Forbidden fruit

dalle 14:41 alle 15:59 circa Be my sunshine (due episodi)

(due episodi) dalle 15:59 alle 16:50 circa Far away

dalle 16:50 alle 18:42 circa Tutto per la mia famigia (due episodi)

Tutte le puntate – una volta andate in onda su Canale 5 – saranno rese disponibili anche sulla piattaforma ratuita MEdiaset Infinity per la visione on demand.