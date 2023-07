Come ogni estate, torna a farci compagnia nella fascia pre serale di Canale 5 Paperissima Sprint, che fino a Settembre va in onda al posto di Striscia la Notizia. Anch’esso nato da una felice intuizione di Antonio Ricci, il programma consiste in una carrellata di immagini esilaranti all’insegna delle “papere”. Ovviamente non possono mancare le veline e co-conduttrici, una mora e l’altra bionda, chiamate ad affiancare Vittorio Brumotti e l’immancabile Gabibbo. Conosciamo meglio la bionda Valentina Corradi.

Chi è Valentina Corradi: biografia in breve, lavoro e vita privata

Valentina Corradi è nata a Rapallo (Genova) il 4 Dicembre del 2001. Della sua adolescenza sappiamo solo che ha frequentato il Liceo Linguistico. Nonostante la giovanissima età, la Corradi è già una ballerina professionista affermata ed ha partecipato a diverse trasmissioni televisive.

Da sempre appassionata di danza, ha iniziato a prendere lezioni quando era ancora molto piccola e, una volta cresciuta, ha deciso di lavorare nel settore. Dopo aver vinto diverse gare di ballo, nel 2022 la ragazza è stata scelta come velina e co-conduttrice di Paperissima Sprint, trasmissione per la quale quest’anno è stata riconfermata.

Piuttosto riservata, non sappiamo nulla sulla vita privata di Valentina, quindi se sia fidanzata o single, al momento, resta un mistero.

Profilo Instagram e curiosità

Sul profilo instagram di Valentina Corradi potete ammirare tante bellissime immagini che ritraggono la velina e co-conduttrice di Paperissima Sprint sia in momenti di vita privata che professionale.

Ed ecco infine alcune curiosità che la riguardano: