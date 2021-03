Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 5 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma parla della conoscenza con Cataldo: un nuovo amore per la dama?

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, dovrebbe esserci la scelta di Riccardo che ha deciso di uscire dal programma con Roberta. Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 5 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con Sabina e Claudio. Il cavaliere racconta: “l‘ho ricercata. Dopo che ha chiuso abbiamo mantenuto il punto tutti e due, ma puntata dopo puntata ci cercavamo con gli occhi“. La dama però deve chiarire la situazione con Nicola.

ore 15:00 – Nicola: “li ho fatti rimettere insieme, sono contento“. Il cavaliere racconta: “la prima settimana Sabina mi hai chiamato 100 volte al giorno“, ma la dama si difende “non è così, perchè stai avendo questo atteggiamento? Nessuno ti ha usato. Mi hai sempre detto che sono stata fredda nei tuoi confronti, io non ti ho usato. Perchè ce l’hai con me?”.

ore 15:10 – In studio si discute dopo che Nicola ha lasciato il numero a Roberta. Riccardo reagisce molto male, ma il cavaliere giustamente si difende “che problema c’è? Non ci possono scambiare due chiacchiere? Non faccio nulla“. Sul finale Sabina precisa: “avrei comunque chiuso con lui” e anche Maria dal canto suo sottolinea “io l’ho visto 10 minuti…“.

ore 15:20 – E’ il momento di Riccardo e Roberta. Il cavaliere parla della precedente puntata: “anche io ho un limite, mi è arrivato tanto e per come sono fatto io…tanto è che qualcosa gliela giro per avere un’idea di quello che ricevo… Devi stare attenta a quello che dici“, ma la dama si difende “tu dai la colpa a me di tutto quello che sta succedendo“. Le rivelazioni della dama hanno creato scompiglio fuori e dentro lo studio. Gianni interviene: “lei ha parlato di un calo di passione che capita in tutte le coppie“.

ore 15:35 – In studio si parla di Roberta e Riccardo. Anche Gemma prende la parola: “basta davvero, si è già visto con Ida”. Anche Tinì interviene, mentre Gianni difende Roberta: “lei non ha detto nient’altro che un calo di desiderio“. La dama allora domanda: “tu che provi per me?” con il cavaliere “ci tengo tanto a lei. Credo che comunque…mi sembra esagerato dirlo, ma non sentirla, non vederla a me fa stare male”. Roberta allora rompe il silenzio dicendo: “sono innamorata di te” e Riccardo non si tira indietro “sono innamorato anche io di lei“.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico. Il tronista Massimiliano si è confrontato duramente con Altea, ma la corteggiatrice replica: “mi sono sentita presa per il cu*o, hai fatto una figuraccia. Siamo usciti, non ti sono piaciuta, non ci siamo trovati, me lo dici. Qual è il problema? Amen”. Si prosegue con Giacomo….