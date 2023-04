Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

La scorsa puntata è terminata con il trono di Nicole e la presentazione di un nuovo cavaliere. Cosa succederà nella puntata di oggi? Novità in arrivo per Gemma che riceverà un nuovo corteggiatore. Come andrà? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 19 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con il trono di Nicole che si lamenta con Carlo. La tronista si aspettava di vederlo, ma il corteggiatore non ha chiesto di lei.

Ecco perché Nicole ha deciso di non portare in esterna Carlo! #UominieDonne pic.twitter.com/T3l70FZOEH — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 19, 2023

ore 15:00 – In studio si discute ancora del biglietto di Andrea a Nicole. Gianni riprende il corteggiatore: “smetti di fare il figo e magarti corteggiala. Se tu gli chiedi la prova, alla fine ti sceglie”, ma il corteggiatore replica “volevo vedere il comportamento di Nicole, non ti conosco e volevo capire che carattere hai. Io devo smussare alcuni lati ma non riesco a farlo”.

“Se lei mangia il burro mi fa capire che dopo la possibilità di un bacio non c’è” #UominieDonne pic.twitter.com/QRR3DCbSlR — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 19, 2023

ore 15:15 – Si passa a Paola che è uscita in esterna con Elio. Il cavaliere rivela di avere un trauma verso latticini e burro e rivela: “vorrei una donna come te, ma dolce come Gemma“. In studio Tina è fuori di se: “tu sei uno degli uomini più antipatici che sono arrivati qui in 20 anni“.

ore 15:30 – Gianni contro Paola: “a lei il signor Elio non piace, ma ci è uscita solo perchè era uscito con Gemma“.