Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà dal ritorno in studio di Ida e Alessandro che hanno fatto infuriare Riccardo. Spazio poi al trono di Lavinia. Novità in arrivo per la tronista? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 15 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dal trono di Lavinia.

ore 15:00 – Lavinia è uscita in esterna con Alessio il rosso, ma è ancora indecisa tra i due corteggiatori. “Veniamo da un periodo tanto” – precisa la tronista che è ancora combattuta su chi sarà la sua scelta. “Sento cose forte e diverse da entrambi, quella che è incasinata sono io” – dice la tronista.

ore 15:15 – In studio si passa al Trono Over con Cristina che discute con Gianluca. Intanto arriva una segnalazione per Alessandro: il cavaliere sarebbe sposato con una donna di San Giorgio a Cremano.

ore 15:30 – Si passa alla tronista Nicole. La tronista è uscita con Andrea, ma dal parterre Roberta confessa di aver lasciato il numero al corteggiatore. In studio le due si confrontano con la tronista stranita dal comportamento della dama che ribatte “ho una curiosità, poi magari lo conosco e cambio idea“.

16:00 – Intanto Micol è uscita anche con un altro corteggiatore. La tronista è molto decisa nelle sue scelte e sa bene cosa ricerca in uomo. Troverà l’uomo della sua vita nel dating show di Canale 5?