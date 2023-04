Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 11 aprile 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dopo la pasqua di Pasqua e Pasquetta, torna il dating show di Maria De Filippi. Spazio al Trono Over. Novità in arrivo per Gemma? Per scoprirlo, vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 11 aprile 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma. La dama prende un due di picche dal cavaliere Claudio.

Claudio C. regala una rosa bianca a Gemma in segno di amicizia! #UominieDonne pic.twitter.com/pXPXHzMShw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2023

ore 15:00 – Si passa a Gabriella. La dama sta conoscendo Antonio, ma anche Claudio C. Aurora interviene per dire la sua e in studio scatta il confronto.

Gabriella sta conoscendo Antonio, ma anche Claudio C. e Aurora ha qualcosa da dire a riguardo! #UominieDonne pic.twitter.com/JpsZT0JUGD — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2023

ore 15:15 – Antonio parla della conoscenza con Gabriella. Tra i due ci sono stati dei problemi e ne discutono in studio. Non solo, il cavaliere è uscito anche con Silvia e i due si confrontano su quanto successo tra loro. La dama decide di alzarsi e chiudere la conoscenza.

Ecco perché Silvia ha deciso di interrompere la conoscenza con Antonio! #UominieDonne pic.twitter.com/62tGl3qecF — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2023

ore 15:30 – Si passa a Riccardo. Il cavaliere è uscito con Valentina nuovamente, ma tra i due nascono le prime incomprensioni. “Ogni volta che cercavo di parlare o spiegare qualcosa tu cercavi di fermarmi” – dice la dama con il cavaliere che ribatte “sei logorroica e adesso lo prendi come un prestito per chiudere. La vuoi far passare per qualcosa di pesante, ma non è così. A volte non servono mille parole”.

Riccardo ha qualcosa da dire ad Armando! #UominieDonne pic.twitter.com/6wpQRXm50Q — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2023

ore 15:45 – Scontro in studio tra Armando e Riccardo. “Vorrei dare 2 euro ad Armando per comprarsi un panzerotto, non ho bisogno delle ostriche e comunque l’importanza di una donna non si misura da una cena, ma delle attenzioni” – dice il cavaliere al “rivale”.

ore 16:00 – Gianni contro Armando: “la tua presenza sta qui per sopperire alle tue mancanze, sei così intelligente e più bravo di me che dove non arrivo io ci sei tu. Io sono più stupido di te, tu sei più intelligente di me, tu sai tutto di tutto. Non ci arrivo. Sei una persona che ha dentro di se la cattiveria”. Anche Aurora interviene: “Armando questa estate ha tentato di fare il provino al GF VIP, ma gli hanno detto mai”, ma il cavaliere ribatte “dovete chiedere se ho fatto il provino e me ne vado da qui dentro. Chiedete e nel caso se ne va lei, intanto io me ne vado”.