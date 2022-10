Uomini e Donne oggi, lunedì 31 ottobre 2022, non va in onda. Come mai il programma di Maria De Filippi è assente dal consueto appuntamento con il suo affezionato pubblico? Come mai non i telespettatori di Canale 5 non possono vedere altri le vicende amorose di Ida Platano, Roberta, Riccardo e Alessandro? Il quadrangolo amoroso sta tenendo tutti con il fiato sospeso da settimane anche se ormai tutti hanno capito che in realtà ad amarsi sono sempre e solo Ida e Riccardo. Cosa è accaduto a Gemma? Altre sventure? Quando potremo essere aggiornati sugli ultimi sviluppi? Ecco tutte le news in merito.

Uomini e Donne oggi non va in onda: perché? Motivo

Uomini e Donne oggi non va in onda. Come mai il programma di Maria De Filippi manca all’appuntamento con i suoi telespettatori più affezionati? Come mai proprio oggi, 31 ottobre 2022, la trasmissione non va in onda su Canale 5? A quanto pare Tina Cipollari, Gemma Galgani, Ida Platano e gli altri hanno deciso di prendersi una pausa e di regalarsi un lungo ponte di Ognissanti di relax per vivere la loro vita e magari aprire il cuore a nuovi amori.

Quando tornerà in onda Uomini e Donne? Mercoledì 2 novembre 2022. Ebbene sì, la trasmissione salterà anche l’1 novembre 2022, ma, in questo caso, la motivazione è ovvia. Nei giorni festivi, come ormai tutti sanno, i programmi di Maria De Filippi non vengono mai trasmessi.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne?

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne lunedì 31 ottobre? Canale 5 propone la serie Inga Lindstrom. Martedì 1 novembre 2022, invece, sarà un episodio della saga di Rosamunde Pilcher.

Si tratta di serie molto apprezzate dal pubblico femminile e che vanno spesso in onda, durante le vacanze estive, sull’ammiraglia Mediaset e tengono compagnia, con grande successo, alle telespettatrici su La5.

Amici 22 non va in onda: salta anche il talent

Oltre a Uomini e Donne non andrà in onda nemmeno il day time di Amici 22. Per vedere cosa è accaduto nella scuola dopo la puntata di domenica 30 ottobre occorrerà attendere il 2 novembre 2022. Il discorso è uguale a quello del programma con Gemma e colleghi. In fin dei conti un periodo di pausa aumenterà la curiosità e l’attesa e permetterà agli amatissimi programmi di Maria De Filippi di tornare su Canale 5 nel migliore dei modi.