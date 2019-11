Oggi, mercoledì 20 novembre 2019, terza puntata di inizio settimana dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Nell’odierno appuntamento in onda su Canale 5, Gemma è scoppiata a piangere per Juan Luis. Quest’ultimo e Tina Cipollari, invece, si sono resi protagonisti grazie ad un ballo al centro dello studio. Ecco il video Witty tv per rivedere la nuova puntata intera di Uomini e donne, sul piccolo schermo dalle ore 14.45 di oggi pomeriggio.