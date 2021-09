Vi ricordate di Giorgio Manetti? L’ex “gabbiano” di Uomini e donne per quasi due stagioni è stato il protagonista indiscusso del Trono Over, prima come “fidanzato” di Gemma Galgani, la Dama torinese e poi da single in cerca di una nuova compagna. Ora è online un suo cortometraggio che ha annunciato lo stesso Manetti sui social. Vediamo di capir di cosa si tratta.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti annuncia un suo cortometraggio in cui recita in inglese

Giorgio Manetti, uno tra i protagonisti di Uomini e Donne di qualche stagione fa, da quando ha lasciato il dating show di Maria De Filippi si è dedicato a progetti diversi: uno di questi è il cortometraggio, “A Killer For A Friend”, di cui è sceneggiatore e attore. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social con le seguenti parole:

«Amici da questo momento potete visionare il mio cortometraggio “A Killer for a Friend” su Youtube. Una cosa divertente tra due amici, prodotta ed interpretata con l’amico Marco Becagli e diretta dal regista fiorentino Domenico Costanzo. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto. Buona visione!»

Ecco il video pubblicato su YouTube di Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne

Come si vede dal video, Manetti recita interamente in lingua inglese, che lui ha dichiarato sia stimolante e renda il prodotto più internazionale. De resto Giorgio era solito mandare dei messaggi alla sua Gemma in inglese o dedicarle canzoni d’oltreoceano, quindi ha dimestichezza con l’idioma anglosassone.

Nel cortometraggio Giorgio è il protagonista e si vede che è assolutamente a suo agio nei panni di attore. La recitazione è dunque una meta dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne, infatti studia in tal senso anche perchè avrebbe un sogno nel cassetto: poter avere a fianco come partner lavorativa, Blake Lively (Serena Celia van der Woodsen in Gossip Girl).

Manetti infatti, si sta dedicando ad un altro progetto: sta scrivendo un nuovo film, che durerà all’incirca 2 ore. Si tratta di un thriller poliziesco e vorrebbe che a ricoprire il ruolo di sua ex fidanzata fosse proprio questa attrice di cui è grande fan ed estimatore. Un impegno che ha bisogno ovviamente di tempo e grande dedizione. Manetti è un perfezionista e vuole che ogni cosa sia perfetto e curato nei minimi dettagli. Riuscirà Giorgio Manetti a realizzare il suo sogno? Noi glielo auguriamo.