Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 18 dicembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ennesimo scontro fra Gemma e Tina. Le due protagoniste del dating show di Canale 5 si sono sfidate prima con delle bottiglie di acqua, ma è stata la Cipollari a sorprendere alle spalle la Galgani colpita da un gavettone. Una doccia gelata per la dama di Torino che potete rivedere qui!

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, il tronista Gianluca de Matteis farà un annuncio importante: lascerà il trono. Una decisione sopraggiunta dopo che nessuna corteggiatrice ha conquistato il suo cuore. A consolarlo però ci sarà lei..di chi si tratta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 18 dicembre 2020 in diretta

ore 14:50 – La puntata comincia con il backstage di Gemma che lascia lo studio dopo la doccia gelata ricevuta da Tina. La dama è stata raggiunta da Maurizio: “l’ho trovato un gesto delizioso, bello bello” e sul gavettone della Cipollari precisa “mamma mia che roba, proprio perfida“.

ore 14:55 – Dopo la puntata Gemma si confessa con la redazione: “Tina non c’ha preso proprio per niente” e su Maurizio “è stato così bello, mi ha avvolta tutta lui con questo periodo carino, confortante. E’ la prima volta che mi capita un gesto così, grazie Tina“. La Galgani poi ha un messaggio per la Cipollari: “ma perchè deve pensare già al dopo? Ma lasciami vivere questo momento così bello“.

ore 15:05 – Gemma e Maurizio sono usciti insieme. Una bellissima esterna con la Galgani che per l’occasione si è fatta spedire i suoi abiti da Torino. Tina domanda: “cosa hai indossato per quella notte?” con la dama che replica “non ho indossato niente“. La Galgani si è fatta spedire della biancheria intima da Torino e precisa: “voglio continuare a credere nell’amore. Sono pronta ad andare avanti, la serata è stata stupenda per me. Abbiamo fatto colazione insieme, siamo andati a prendere dei giornali, ma c’è un momento che non si può raccontare“. Allora Gianni domanda “Gemma hai fatto l’amore con Maurizio?” e la Galgani felicissima rivela: “si“. Tina è incredula: “cosa avete bevuto quella sera?”.