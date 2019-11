Le anticipazioni della prossima puntata del Trono Over di Uomini e donne parlano chiaro. Nel nuovo appuntamento col dating show di Canale 5, infatti, Gemma scoppierà nuovamente in lacrime e Juan Luis gliele asciugherà precisando alla diretta interessata di non essere morto. Intanto, il Cavaliere dovrà fare anche i conti con le richieste di altre donne. Ecco il video Witty tv con le immagini in anteprima.