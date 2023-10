Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 5 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Gemma ha scoperto che il cavaliere Maurizio si sta sentendo anche con la dama Elena.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà ancora di Gemma e della sua nuova conoscenza. Spazio anche alle esterne dei tronisti. Sarà scappato qualche bacio? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 5 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Manuela. La tronista è uscita in esterna con Michele che le dice: “non hai il carattere per questo ruolo“. In studio Gianni sottolinea come le parole del corteggiatore siano state riduttive nei confronti di lei.