Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 14 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi a centro studio ancora la storia infinita di Ida e Riccardo. Cosa sarà successo tra i due ex? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 14 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Ida e Riccardo.

ore 15:00 – In studio arriva Alessandro che domanda: “Ida se ti avessi scritto su quel bigliettino sei innamorata di me che avresti risposto?“, ma la dama non risponde. Ida è una furia: “ma è onesto questo, ma stiamo ad impazzi qua dentro?”. Ida esce dallo studio. Intanto Maria annuncia i tronisti.

Tra Ida e Alessandro c’è stato un bacio! #UominieDonne pic.twitter.com/DKmuUMPKUa — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2022

ore 15:15 – E’ il momento di Gemma. Per la dama c’è un nuovo cavaliere: Giovanni. Tina è sicura che l’uomo non piace alla Galgani, che smentisce le parole dell’opinionista. “Lasciami la possibilità di conoscerlo, le scelte si fanno anche a seconda dello stato d’animo, non sono tutte uguali e poi abbiamo questa opportunità di potersi conoscere” – precisa la dama.

Giovanni vorrebbe conoscere Gemma! La dama gli darà una possibilità? #UominieDonne pic.twitter.com/I3d5WyIBrl — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2022

ore 15:30 – Si passa al trono classico di Lavinia. La tronista è uscita con Francesco. “Io sono stata molto molto bene” – ha precisato la tronista con il corteggiatore che replica “sono stato benissimo, sono tornato a casa che ero sereno. Noto che quando sei con me sei stata serena”. Dopo l’esterna Lavinia ha chiesto di rivedere Alessio C. convincendolo a tornare in studio per lei. Gianni è incredulo: “non capisco il senso per entrambi“.

Alessio non ci sta e dice la sua! Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/EMiNtwzZyc — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 14, 2022

ore 15:45 – Tina contro Ida: “ma quale uomo si può impegnare con te se vivi con il fantasma del tuo ex? Lei aveva detto di averci messo un punto, invece…e quello lì parcheggiato sulla sedia. E’ entrato e neppure il buon senso di chiedere come stai”. Alessandro è una furia: “ma cosa stai dicendo? Venivo a prendermi il caffè con te e Riccardo?” e domanda alla Platano “il tuo cuore è ancora libero?” con la dama che replica “si“.

ore 16:00 – Riccardo lascia lo studio. Intanto Ida ha un crollo: “non sono serena. Non riesco neanche a parlare, ad esprimere i miei pensieri. Non sono tranquilla“. Maria De Filippi avvisa Alessandro: “lo sai che stai correndo un rischio…” con il cavaliere consapevole della cosa.