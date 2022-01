Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Roberta ha deciso di fare la scelta. Il primo ad essere chiamato è Luca.

Cosa succederà oggi? Finalmente scopriremo la scelta di Roberta. Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 12 gennaio 2022 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende con Roberta a centro studio con Samuele. “Mi hai insegnato tanto, ho pensato tante volte a come potrebbe essere fuori con te e l’unica cosa che mi vedevo davanti era un grande punto interrogativo, siamo diametralmente opposti e questa cosa mi ha spaventato. Non penso di averti imparato a conoscere e capire, ci sono tantissime cose che mi spaventano…io quando sono arrivata qua ho detto che ‘cercavo un qualcosa’. Io in te non le ho trovate, ma ho trovato dieci volte meglio quello che mi aspettavo. Ho trovato una persona che mi ha sempre teso la mano, una persona accanto alla quale mi sento la parte migliore di me. La migliore. Le paure me le tengo perchè da stasera vorrei che diventassero certezze fuori da qua. Insieme“.

ore 15:00 – Samuele: “è strano. Mi son tenuto dentro perché uscito dall’ultima esterna ero convinto di non essere la scelta”. Poi interviene Maria De Filippi: “hai ragione a scegliere chi non ti assomiglia. Poi è una ragazza strana, è piena di sensibilità che non dimostra“.

Ecco svelato il contenuto del bigliettino: Luca è il nuovo tronista di #UominieDonne 🤩 pic.twitter.com/SdreNT7vXd — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2022

ore 15:05 – In studio rientra anche Luca che legge il biglietto di Maria De Filippi: “vorrei che tu fossi il nuovo tronista“. L’ex corteggiatore di Roberta accetta in lacrime.

“Io ho bisogno di conoscerti meglio, non me la sento di darti l’esclusiva” Che ne pensate della decisione di Elena? #UominieDonne pic.twitter.com/cqd7IjDJjL — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Biagio. Il cavaliere è uscito con Elena. “Noi settimana scorsa abbiamo trascorso una bella serata nella nostra Napoli” – racconta il cavaliere che precisa – “sei una bella donna, ti può sembrare strano, ma io ti chiedo un’esclusiva perché mi piaci e piaci tantissimo“.

Matteo e Federica commentano così la loro esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/gCJPxnvtuQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2022

ore 15:30 – Tre nuovi corteggiatori – cavalieri per Ida, ma la dama non è interessata a nessuno di loro. E’ il momento di Nicola: per lui c’è la signora Olga.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico di Matteo. Il tronista è uscito in esterna con Federica.

Belli e ancora emozionati: Samuele e Roberta dopo la puntata! #UominieDonne pic.twitter.com/xbti6vhA03 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 12, 2022

ore 16:00 – Sul finale i commenti a caldo di Samuele e Roberta dopo la scelta.