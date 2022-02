Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro fra Gemma e Nadia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà della conoscenza tra Gloria e Diego, ma in studio torneranno anche Sossio e Ursula. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 23 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Diego e Gloria. “Lui è carino, non posso dire niente di male, ci stiamo conoscendo. E’ una cosa all’inizio” – precisa la dama.

ore 15:00 – Gloria si “lamenta” della poca presenza telefonica di Diego. “A 40 anni mi meraviglio che una donna non si vive quello che un uomo le trasmette a livello emotivo e si ferma ai messaggi e chiamate?” – precisa il cavaliere. Intanto Elena ha inviato un regalo al cavaliere.

ore 15:15 – Scontro fra Armando e Diego in studio. Il problema è il mancato bacio a Gloria: “forse non ti piace o hai in mente qualcos’altro“. La dama precisa: “rimango male questo fatto che tu mi dici ‘ho sentito che volevi baciarmi’, ma perchè hai aspettato?” e il cavaliere si difende “anche tu lo potevi fare, ma perchè una donna non può prendere un uomo e avvicinarlo?“. In studio scoppia la discussione: anche Gianni riprende il cavaliere, mentre Tina: “faresti bene a dire ‘non mi piace’ o hai qualcuno fuori“.

ore 15:30 – In studio si parla della conoscenza tra Alessandro e Ida. Prime difficoltà per la coppia con il cavaliere che comincia a sentire la distanza: “abbiamo un’attività individuale, lei ha una famiglia, ma non voglio precludermi la possibilità di conoscerla”. Tina: “si sta preparando il terreno per la fuga” e anche Gianni è stranito “quando sei innamorato la distanza la annulli”. Il cavaliere però si difende: “mi sono posto una domanda che ho posto anche a lei”. Intanto per la dama c’è un nuovo cavaliere Daniele, ma decide di non conoscerlo. Gianni ha una domanda per la dama: “ma sei sicura che non vuoi rivedere il tuo rapporto con Armando? Sei l’unica donna che lo capisce, magari c’è qualcosa di più e può nascere una bella storia d’amore”.

ore 15:45 – Si passa ai tronisti Luca e Matteo. Maria De Filippi avvisa il tronista che Federica è a casa con la febbre.