Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 1 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno in studio di Sossio e Ursula.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono di Luca e di Gemma. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 1 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – In studio c’è Luciano rientrato dopo l’intervento alla cataratta. Intanto Tina fa un annuncio a amplifon di regalare due apparecchi a Giovanna e al cavaliere per poter sentire meglio.

ore 15:00 – Gemma ha girato un video in cui mostra la giornata che vorrebbe vivere con il suo lui. In spiaggia guarda il tramonto e piange aspettando l’uomo della sua vita. Tina: “ma una donna di 72 anni che si accolla tutti i giorni a cercare il grande amore, ma è possibile che una donna della sua età si deve mettere a fare queste scene. Questa è proprio una disperata, il modo in cui lo cerca“. Ida difende Gemma: “vedere queste immagini mi suscita una donna piena di vita, ancora ci spera. In amore non si è ridicoli“.

Siete d’accordo con le parole di Ida? #UominieDonne pic.twitter.com/GDv9SprLiT — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 1, 2022

ore 15:15 – “Ho desiderato fare questo video per farmi conoscere meglio nella mia essenza” – dice Gemma – “volevo farmi conoscere per come sono veramente: dinamica, sportiva, sensuale. Sto bene sia su una panchina che una serata su una terrazza. Avevo bisogno di farmi conoscere nella totalità. L’amore non ha un’età anagrafica, puoi benissimo innamorarti ad ogni età“. Tina ribatte: “ma secondo te la gente non ti conosce in tutti questi anni? Non ti vuole nessuno, non piaci”.