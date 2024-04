Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 11 aprile 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata stop alla nuova conoscenza di Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio al trono di Ida. Novità in arrivo con i corteggiatori Mario e Pierpaolo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Ida. La tronista comunica ad entrambi i corteggiatori Mario e Pierpaolo che non è interessata a portarli in esterna. In studio scatta il confronto.

Ida ha deciso di non portare i suoi corteggiatori in esterna! #UominieDonne pic.twitter.com/hF9xVKF5Se — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2024

ore 15:00 – Mario si confronta con Ida: “tu sei convinta che non mi interessi?”. La tronista replica: “ci sono i fatti, durante tutta la settimana non ti viene mai in mente Ida“.