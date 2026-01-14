Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Rocco e Cinzia a muso duro.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con Martina e Nicole e comunica di essere pronto alla scelta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con da Magda e Arcangelo. I due sono usciti insieme e c’è stato un bacio. “Abbiamo cenato insieme, io sono stata bene. Ho passato una bella serata, è un altro Arcangelo fuori di qua” – precisa la dama. Gianni la invita a conoscerlo fuori: “a sto punto ti conviene conoscerlo fuori, visto che è un altro rispetto a quando sta qui dentro!”.

ore 15:00 – Si passa a Rosanna che ha lasciato il numero di telefono ad Alessio, ma il cavaliere ha rifiutato: “ho un rapporto d’amicizia con Giuseppe“. La dama precisa: “non ho lasciato Giuseppe per Alessio“, ma Tina dà ragione al cavaliere.

Rosanna ha lasciato il suo numero ad Alessio, ma lui… #UominieDonne pic.twitter.com/lbKJvqhDLE — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2026

ore 15:15 – Roberto si dichiara a Gemma: “da parte mia c’è un sentimento, c’è stato e continua ad esserci“, ma la dama non condivide e decide di concludere la conoscenza. “Ti ringrazio per la poesia e canzone, ma sarebbero solo dei momenti di amicizia” – precisa la Galgani.

ore 15:30 – Sabrina torna in studio e si confronta nuovamente con Carlo e Tina. “Quando una è felice di aver incontrato un uomo, che mi entusiasma e ho piacere di vederlo, sono contenta. Tu qualcosa lo vorresti ,ma non ti capita con lui” – dice la Cipollari.

ore 16:00 – Si passa al trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Elisa. “Inizialmente sono una persona molto diffidente perchè se mi apro con quella persona vado a 3000 mila e ho bisogno di capire la persona che ho di fronte” – precisa la corteggiatrice. Ciro ribatte: “la penso diversamente”, ma alla fine decide di proseguire la conoscenza.