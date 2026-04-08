Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Cinzia e Gemma.
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Simona e Stefano proseguono la loro conoscenza, ma non senza l’intromissione di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
ore 14:45 – La puntata inizia con un retroscena tra Cinzia e Marco. La dama parla di Barbara: “è una zitella acida, non può fare l’opinionista, ci sono già!“, ma ne ha anche per Gemma “sembra la mia fidanzata, anzi no l’amante gelosa. Guarda che mi controlla!”
Durante un ballo… #UominieDonne pic.twitter.com/phaLaGAl1a
— Uomini e Donne (@uominiedonne) April 8, 2026