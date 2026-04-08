Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Cinzia e Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Simona e Stefano proseguono la loro conoscenza, ma non senza l’intromissione di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un retroscena tra Cinzia e Marco. La dama parla di Barbara: “è una zitella acida, non può fare l’opinionista, ci sono già!“, ma ne ha anche per Gemma “sembra la mia fidanzata, anzi no l’amante gelosa. Guarda che mi controlla!”