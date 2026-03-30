Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 30 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Edoardo decide di lasciare il programma dopo aver concluso la conoscenza con Paola.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Elisabetta e Stefano. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 30 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessio. Il cavaliere si è riavvicinato a Debora e i due raccontano cosa è successo in studio. “Mi sono trovato di fronte ad un cambio di registro totale da parte sua. Le motivazioni francamente non le so, lei prima era bloccata” – ha raccontato il cavaliere. Rosanna commenta: “in realtà perchè non c’era un’alternativa“.

Alessio e Debora si sono riavvicinati, e Rosanna… #UominieDonne pic.twitter.com/tsZ3ILTye6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 30, 2026

ore 15:00 – Intanto Rosanna è uscita con Michele. “Lui è stato carinissimo” – racconta la dama che precisa – “ha trasformato un incontro in un momento molto romantico“.

ore 15:15 – Alessio commenta l’esterna di Rosanna: “sembra che stia facendo tutta questa cosa teatrale per lanciarmi una frecciatina“, ma la dama ribatte “non è così. Tu vorresti che ti dessi un segnale che non ti arriverà, tu non puoi sminuire quello che sto raccontando di Michele. Tu una serata così non me l’hai fatta passare, tu non mi hai mai corteggiato”.

ore 15:30 – Intanto Marica decide di chiudere la conoscenza con Michele dopo aver scoperto quanto successo con Rosanna: “sto aspettando ancora la chiamata delle 7.30! A Natale si dice dove ti sei fatto Natale ti fai pure Pasqua!“.

ore 15:45 – Barbara “avevo lasciato il numero a Massimo e so che l’ha ricevuto, ma non si è mai fatto sentire. Po arriva qui e mi dice ‘mi ha fermato Marina, non posso ballare ora, balliamo dopo, ma non ho capito…“. Intanto in studio arriva Alan, un nuovo corteggiatore per Paola.

Marica si è sentita presa in giro da Michele e… #UominieDonne pic.twitter.com/iAJ5NqPDQ2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 30, 2026

ore 16:00 – Marica ha una crisi di pianto in studio dopo la presa in giro di Michele: “sono emozioni“. Il cavaliere: “mi dispiace vederla così“, ma la dama ribatte “non voglio la tua compassione“.