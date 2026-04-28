Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 28 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cristina e Gloria discutono a centro studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over. Elisa e Massimo concludono la loro conoscenza tra bugie e rivendicazioni. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 28 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++