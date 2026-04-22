Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 22 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina ha un nuovo confronto con Davide.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Martina ed Elisa, ma con quest’ultima ha un’accesa discussione. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 22 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++