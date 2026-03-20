Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 20 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessio e Rosanna si confrontano ancora una volta sulla natura della loro conoscenza.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha un confronto con i corteggiatori Alessio e Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++