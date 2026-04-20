Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 20 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cristina chiude la conoscenza con Marco G dopo solo un’esterna.
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over, ma anche dal trono classico con Ciro. Quando arriverà alla scelta il tronista? Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 20 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++