Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 19 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di Sabrina in studio per un confronto con Nicola .

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Alessio e Debora. La dama ha deciso di concludere la conoscenza. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che ha una segnalazione su Cinzia. La dama è stata “ospite” di una serata evento e l’opinionista fa presente che c’era tanto di locandina con il nome di Cinzia. Una sponsorizzazione che viene “denunciata” da Tina: “la realtà è questa, il fatto che lei viene qui con la scusa di cercare l’amore ed insiste nel rimanere qua, ecco per cosa. L’abbiamo capito, questa è la dimostrazione“.