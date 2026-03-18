Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Edoardo interrompe la conoscenza con Anita.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna sia con Matteo che Alessio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++