Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 17 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma decide di chiudere la conoscenza con il nero arrivato Pasquale.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Edoardo e Paola. Il cavaliere, impegnato in nuove conoscenze, si confronta nuovamente con la dama. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 17 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++