Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elisabetta decide di lasciare il programma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con Alessio, ma decide di ballare con Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++