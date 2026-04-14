Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 14 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gloria termina la conoscenza con Antonio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e dalla conoscenza tra Marco e Cinzia. Tina e Gianni sono sempre più convinti che tra i due ci sia un accordo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 14 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Diego. Il cavaliere tornato nel programma è uscito con Paola e Rosanna.

ore 15:00 – Tina chiede l’audio del ballo di Cinzia e Marco. La dama racconta: “si è avvicinato Antonello per ballare e Marco si è infastidito e ho rinunciato al ballo“. Intanto a centro studio è il momento di Marina, Giancarlo e Marcello.

ore 15:15 – Marina è uscita con Giancarlo, ma tra i due non sembra essere scattata la scintilla. La dama è uscita anche con Marcello e commenta: “con lui è stato diverso, quando vedi una persona scendere per te e scatta una forte emozione. Nel momento in cui lui arriva, lo trovo davanti ai miei occhi e ho una sensazione che è fortissima: allora mi chiedo ‘l’emozione mi appartiene oppure di aver fatto quella scalinata?'”.