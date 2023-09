Tutto pronto per il debutto di Uomini e Donne 2023, il dating show di successo presentato da Maria De Filippi su Canale 5. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni riguardanti i nuovi tronisti, ma anche gli opinionisti in studio a cui spetterà il compito di intrattenere milioni di telespettatori da casa.

Uomini e Donne 2023, quando inizia su Canale 5

E’ partito ufficialmente il countdown per l’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi torna nel pomeriggio di Canale 5 con un cast rinnovato, ma solo in parte. La data d’inizio della nuova stagione è fissata per lunedì 11 settembre dalle ore 14.45 su Canale 5. L’appuntamento quotidiano con il dating show è confermato nei Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2023-2024 nella consueta collocazione: dal lunedì al venerdì.

Giunto alla sua 28esima edizione, il dating show è uno degli appuntamenti più attesi ed amati dal pubblico italiano con ascolti da record che hanno infranto anche il 30% di share durante la scelta della tronista Lavinia.

Uomini e Donne 2023, opinionisti e tronisti

Si riaccendono i riflettori su Uomini e Donne 2023, il dating show di Maria De Filippi in partenza dall’11 settembre 2023 su Canale 5. In studio ritroveremo vecchie e nuove conoscenze. Spazio al Trono Over con nuovi protagonisti e vecchie glorie come Gemma Galgani pronte a mettersi ancora una volta in gioco alla ricerca dell’anima gemella. Non mancheranno confronti, liti e dibattiti che hanno animato il pomeriggio di Canale 5 complice anche la presenza dei tre opinionisti. Riconfermati in toto: Tina Cipollari, la regina indiscussa di Uomini e Donne, affiancata da Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Ma passiamo alle novità più importanti, ossia i nuovi tronisti di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimana. A sedere sul famoso trono rosso quest’anno ci saranno:

Cristian Forti : classe 2001, viene da Roma e studia Fisioterapia. Nel tempo libero lavora come porta pizze. Nel video di presentazione ha svelato: “cerco una donna che sia disposta a fare follie per me”.

: classe 2001, viene da Roma e studia Fisioterapia. Nel tempo libero lavora come porta pizze. Nel video di presentazione ha svelato: “cerco una donna che sia disposta a fare follie per me”. Manuela Carriero : si tratta di una vecchia conoscenza visto che la 34enne ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Stefano Sirena. Da pochi mesi è single dopo una storia d’amore con Luciano Punzo.

: si tratta di una vecchia conoscenza visto che la 34enne ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con Stefano Sirena. Da pochi mesi è single dopo una storia d’amore con Luciano Punzo. Brando, 22 enne di Treviso sconosciuto al grande pubblico. Nel video ha svelato: “provengo da una famiglia d’artisti: mia zia è stata un’attrice, mio nonno e mio bisnonno sono stati direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore, ma si sa: le cose belle non durano per sempre”.

L’appuntamento con Uomini e Donne è fissato da lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 14.45 su Canale 5.