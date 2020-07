Una Voce per Padre Pio 2020 si farà. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, l’amato programma di Rai 1 è previsto, non senza qualche cambiamento, nel palinsesto di rete. Ma chi c’è alla guida della trasmissione? E da dove va in onda l’apprezzato show tv a scopo benefico?

Una Voce per Padre Pio 2020: conduttori e ospiti

I conduttori designati per Una Voce per Padre Pio 2020 corrispondono a tre volti tv molto noti. Al fianco del riconfermato Flavio Insinna, infatti, sono previsti anche l’attore e comico Nino Frassica e la simpatica attrice francese Nathalie Guetta.

Toccherà a loro condurre la tradizionale serata in onore del Frate di Pietrelcina, insieme ad ospiti famosi come Romina Power, Ron, Alessio Boni, Fausto Leali, Red Canzian, Rocio Munoz Morales, Tosca D’Aquino, Alberto Urso, Andrea Sannino e tanti altri.

Sono infatti questi i cantanti e i personaggi arruolati nel cast della 21esima edizione del programma, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.00 di sabato 11 luglio 2020.

Programma per cui, in sostanza, sono due le iniziative messe in piedi: una parte della raccolta fondi sarà destinata a progetti italiani legati al Covid, un’altra invece al sostegno di opere sociali attive nei Paesi del Terzo Mondo.

Una Voce per Padre Pio 2020: perché non va in onda da Pietrelcina

Ma perché Una Voce per Padre Pio 2020 non va in onda da Pietrelcina? Ogni anno il programma di Rai 1 viene trasmesso dal ridente paese sannita. Questa nuova edizione, invece, è eccezionalmente realizzata dagli studi Rai di Roma.

La scelta di una location diversa è da inquadrare come legata alle tutele per il Covid. A ribadirlo, anche di recente in una nota pubblicata su Facebook, è stato Enzo Palumbo di Una voce per Padre Pio Onlus.

In un post, Palumbo ha spiegato che “a seguito della Pandemia, una serie di restrizioni (precauzioni) sono state inserite nella nostra quotidianità” e che “Lo spostamento dell’evento a Roma non rappresenta un Addio ma, bensì, un arrivederci all’anno prossimo“.

Tant’è vero che nel comunicato l’autore della manifestazione ha anche annunciato che, per il 2021, Una Voce per Padre Pio “tornerà a Pietrelcina“, il paese di origine del santo, lì dove nacque il 25 maggio 1887.