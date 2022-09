Tornano le anticipazioni spagnole Una Vita e le notizie che arrivano dagli spoiler iberici ci rivelano che la situazione si farà difficile per il Quesada. Dopo essere scomparso misteriosamente Aurelio verrà dichiarato morto quando gli inquirenti rinverranno un cadavere carbonizzato e Marcelo si dichiarerà convinto che si tratti di Aurelio. Ma vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola in onda su Canale 5.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Una Vita si avvicina all’epilogo finale, ma prima di giungere alla parola “Fine” molte vicende terranno ancora i tantissimi fans con il fiato sospeso. Una di queste vedrà il compimento della vendetta di Rodrigo, nei confronti di Aurelio.

Tutto inizierà quando Lluch si renderà conto che la moglie Valeria si è innamorata di David. La nuova scoperta avrà un seguito inaspettato, poiché Rodrigo – a sorpresa – deciderà di dare il proprio benestare e lasciare così la moglie libera di vivere la love-story con David.

Spoiler Spagna Una Vita: il piano di Rodrigo per distruggere Aurelio

Rodrigo farà sapere ad Aurelio di essere intenzionato a collaborare alla produzione del gas nervino: un’occasione alla quale il Quesada non saprà resistere. I due decideranno così di incontrarsi al laboratorio, per definire i dettagli di quella collaborazione che porterà ricchezza a Rodrigo e permetterà al marito di Genoveva di avere finalmente il gas tossico.

Ma dietro la proposta di Rodrigo si nasconderà in realtà una trappola mortale per Aurelio. Approfittando di un suo momento di distrazione Lluch narcotizzerà il Quesada con il cloroformio, per poi legargli i polsi con una corda.

Quando Aurelio riaprirà gli occhi si renderà conto di essere stato ingannato dall’altro, che intenderà ucciderlo proprio con quel gas tossico che il Quesada avrebbe voluto. Dopo aver indossato una maschera protettiva Rodrigo darà inizio al suo piano, innescando il gas. Ma Aurelio, rimasto da solo, rovescerà un liquido nel tentativo di liberarsi e genererà così un incendio nel suo laboratorio.

Una Vita, spoiler Spagna: dopo l’incendio una scoperta inquietante

Dopo aver spento le fiamme gli inquirenti faranno una inquietante scoperta. All’interno del laboratorio rinverranno infatti un corpo carbonizzato e irriconoscibile. Solo la presenza dell’anello appartenuto alla dinastia dei Quesada – rimasto stretto nella mano dell’uomo carbonizzato – permetterà a Marcelo di identificare in quel corpo irriconoscibile il suo padrone.

Genoveva – ancora scossa per l’aborto – apparirà fredda e scostante alla notizia della morte del marito. Nel frattempo Rodrigo si recherà a rassicurare Valeria, assicurandole che il Quesada non potrà più darle fastidio. Ma la moglie di Lluch non potrà avere Diego al suo fianco, poiché il giovane è stato sequestrato da Ramon e Fidel su ordine del Quesada. Sarà stata la sua ultima vendetta che, prima di morire, gli avrà permesso di negare la felicità di Valeria?

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni continuate a seguirci anche sui social.