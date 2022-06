Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Dori Navarro: la nuova infermiera giunta ad Acacias per prendersi cura di Felipe nasconde infatti un segreto. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

L’arrivo di Dori rappresenterà per l’Alvarez-Hermoso un formidabile toccasana. La nuova infermiera infatti riuscirà a far superare all’avvocato gli attacchi di panico. Felipe, dal momento in cui la tremenda esplosione causata dall’attacco anarchico aveva sconvolto la città, provocando tra l’altro la morte di Natalia, si era rifugiato tra le mura domestiche e non voleva saperne di “tornare alla vita“.

Un rifiuto che la Navarro saprà combattere con pazienza, convincendo Felipe a uscire di nuovo di casa. Una brava infermiera, o qualcosa di più? Molto presto gli spettatori noteranno che il rapporto tra Dori e Felipe va oltre quello infermiera – paziente, e l’atteggiamento dei due non sfuggirà neppure all’occhio attento di Lolita che li sorprenderà in atteggiamenti intimi.

L’Alvarez-Hermoso deciderà così di rendere pubblica la sua relazione con Dori, mentre alcuni comportamenti “sospetti” della nuova infermiera faranno sorgere mille dubbi sulla sua vera identità.

Spoiler Spagna Una Vita: cosa nasconderà Dori Navarro?

Dori non esiterà a usare il telefono della pensione per contattare un misterioso personaggio che vive fuori dalla Spagna, e questo farà insospettire Fabiana.

Perfino Felipe avrà modo di chiedersi cosa nasconda la Navarro, soprattutto dopo che avrà notato la donna parlare con Genoveva. L’uomo noterà oltretutto con quale abilità la nuova infermiera riuscirà a nascondere una missiva appena ricevuta. I sospetti dell’avvocato renderanno particolarmente difficile il compito alla Navarro. Perché? Ebbene in realtà i motivi che avranno portato Dori ad Acacias saranno legati a un piano che l’infermiera avrà architettato alle spalle di tutti.

Dori avrà infatti in mente di “studiare” Felipe, con l’intenzione di farlo entrare a far parte di una ricerca medica. Ma se inizialmente l’intenzione di Dori era quella di usare l’avvocato per uno studio scientifico, i sentimenti che la donna scoprirà di provare per lui rimetteranno tutto in discussione.

Per sapere quale strada prenderà la loro love story, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Intanto vogliamo darvi un indizio: chi ama il lieto fine sicuramente avrà da questa storia moltissime soddisfazioni prima del finale di stagione previsto nei prossimi mesi.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni continuate a seguirci anche sui social.