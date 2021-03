Le anticipazioni di Una Vita dal 13 al 19 marzo 2021 ci preannunciano che assisteremo ad una nuova dispuita tra Marcelina e Lolita a causa di un grammofono. Le polemiche sorte tra le due donne verranno risolte da Jacinto, che riuscirà a mettere fine alle ostilità convincendo la moglie a smettere di litigare.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 13 al 19 marzo 2021

Il morale di Marcia sarà sempre più a terra e Santiago proverà a risollevarlo un po’ mostrandole alcuni trucchi di prestidigitazione.

Marcelina troverà una nuova idea per incrementare i suoi affari: a suggerirgliela sarà Servante. Questo però provocherà nuovi dissapori con Lolita e Felicia. Le nuove strategie suggerite dall’ex portinaio appariranno ben presto insensate e molto costose, tuttavia Marcelina apparirà determinata a seguirle per riuscire a sbaragliare la concorrenza ed aumentare le vendite del chiosco.

Nel quartiere si parlerà di una nuova iniziativa: un concerto in cui si esibirà Cinta. Ad organizzare l’evento a scopo benefico sarà la madre della ragazza, Bellita, che devolverà il ricavato a Margarita.

Camino inizierà a fare nuovi discorsi progressisti, e questo impensierirà molto Felicia. La donna, preoccupata incaricherà Emilio di recarsi nello studio della pittrice per curiosare ed assicurarsi che la figlia stia effettivamente imparando a dipingere.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: le indagini di Ursula

La Dicenta indagherà su Fermin nelle prossime puntate di Una Vita. Genoveva, per cercare di dare una spiegazione al comportamento di Ursula, proverà a farla passare per pazza e non indugerà ad affermare che si tratta di una persona frutto della sua immaginazione. Ma la domestica non crederà di aver solo immaginato quell’uomo e, dopo essersi intrufolata a casa di Felipe, farà una telefonata a Bilbao.

