Le anticipazioni delle puntate di Una Vita che vedremo su Canale 5 dal 6 all’11 aprile 2020 ci dicono che Samuel nasconde un terribile segreto e che Telmo e Lucia iniziano a organizzare il loro matrimonio.

Anticipazioni Una Vita: trame fino all’11 aprile 2020

Felipe appare sempre più preoccupato e contrariato dal comportamento di Celia, che sembra trascurare sempre di più la famiglia per dedicarsi alla piccola Milagros. Anche Carmen è in allarme dopo aver visto Samuel tornare a casa con i vestiti sporchi di sangue. La donna tenta invano di farlo parlare, ma l’Alday non pare propenso a confidarsi con nessuno. Al contrario riceve la visita da Jimeno Batan che gli propone un nuovo incarico per permettergli di saldare il suo debito.

I piani di Samuel sono incentrati ancora su Telmo. Dopo che l’ex parroco gli ha impedito di mettere le mani sull’eredità dei Marchesi di Valdes, l’Alday vuole fargliela pagare. Confida così il suo piano al priore Espineira.

Il matrimonio di Telmo e Lucia sembra non interessare affatto Celia, che continua a essere più interessata alla piccola Milagros e al diverbio avuto con Ramon che ai preparativi della festa. Telmo, dopo aver ottenuto la procura per la gestione dell’eredità di Lucia, inizia a disporre i primi pagamenti a favore della mensa dei poveri.

Inigo cerca una soluzione per poter pagare l’usuraio, togliere l’ipoteca su La Deliciosa e liberare Flora. Tito riesce invece a trovare lavoro come cameriere a La Deliciosa e ne pare davvero soddisfatto. In questo modo infatti può dare una mano a Inigo e Flora a pagare il loro debito. Peccato però che poco dopo le sua abilità di cameriere appaiano disastrose.

Spoiler Una Vita: chi ha ucciso Batan?

Il corpo dello strozzino viene trovato nei pressi di una chiesetta appena fuori da Acacias e, sebbene una lettera trovata accanto al cadavere faccia pensare al suicidio, nessuno sembra avere dubbi che Batan sia invece stato ucciso.

Sull’omicidio di Jimeno Batan Carmen e Cesareo sembrano non avere nessun dubbio. I due sono infatti convinti che dietro l’assassinio vi sia l’Alday.

Di diverso avviso è il commissario Mendez che convoca Telmo in commissariato per un interrogatorio.