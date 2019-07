Sono interessanti le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate che vedremo nella settimana dal 15 al 20 luglio. Ursula e Samuel cercheranno di chiudere Blanca in una clinica di cura! E mentre i due perfidi protagonisti della soap continuano a tessere intrighi, Diego si avvicina finalmente ad una grande verità: Moises è vivo!

Anticipazioni Una Vita, puntate settimanali

Samuel e Ursula continuano a tramare alle spalle di Blanca e la convincono a farsi rinchiudere in una clinica. La giovane Dicenta, fidandosi dei due, accetta la proposta! Intanto però, Ursula architetta alle spalle di sua figlia un qualcosa di losco ma viene udita da Carmen.

Preoccupata per l’incolumità di Blanca, la cameriera dapprima indaga e poi si precipita ad avvisare Diego. Inizia così a venire a galla tutta la verità sul figlio che Blanca ha recentemente partorito. Carmen, infatti, scopre che la sua padrona si reca tutte le notti in un misterioso convento.

Una Vita anticipazioni settimanali fino al 20 luglio

Durante la settimana, in Una Vita, l’attenzione si focalizza soprattutto su Flora. La ragazza si rende conto di essere innamorata del guardiano Paquito. Ma quando viene respinta ci resta male e accetta di vendere il locale ‘La Deliciosa’. Purtroppo la pasticceria naviga in cattive acque e i problemi economici sono sempre più grossi. Intanto, Leonor continua a guardare con diffidenza la mistica religiosa. La scrittrice accusa Cristina Novoa di aver rovinato la vita di Blanca e di aver seminato soltanto infelicità per le vie di Acacias. Con queste premesse, la vedova Blasco avvisa tutte le signore del villaggio. Ma quando non viene creduta, Leonor registra di nascosto alcune parole di Cristina in cui afferma praticamente di essere un’imbrogliona!

Arturo Valverde, invece, incomincia ad essere sempre più insofferente per la presenza costante di Esteban. Tutto ciò finisce per creare problemi ai due futuri sposi. Si lasceranno Silvia e Arturo? Lo sapremo nelle prossime puntate di Una Vita.