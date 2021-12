Un professore 2 ci sarà? Pare che non vi sia ancora nulla di certo, ma che la riconferma possa arrivare in quanto vi è la volontà da parte di attori e sceneggiatori di proseguire nell’avventura. In fin dei conti la fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un professore ha tenuto incollati su Rai 1 milioni e milioni di telespettatori. Dopo il finale della prima stagione i fan hanno in realtà iniziato a disperarsi in quanto non hanno notato che le storie potessero rimanere davvero aperte lasciando capire in un seguito sicuro. Nonostante l’assenza di un vero e proprio cliffhanger, vi sono stati piccoli spoiler da parte di attori, sceneggiatori e del regista che lasciano sperare in un prossimo ritorno. Ecco tutte le news.

Un professore 2 si farà? Le parole di Alessandro Gassmann

Alla domanda Un Professore 2 si farà pare aver risposto, seppur indirettamente, con uno spoiler clamoroso che i fan hanno ampiamente apprezzato, Alessandro Gassman.

L’attore, intervistato da Avvenire, si è lasciato scappare un possibile indizio sulla possibilità che nella classe entri uno studente extra-comunitario. Gassmann ha detto, infatti: “Una società globale come la nostra non può non avere in classe uno studente figlio di stranieri: ne abbiamo già parlato con D’Alatri e Petraglia e nella prossima serie non mancherà”.

Quindi? Il cast della fiction Rai potrebbe sapere già qualcosa? Le parole dell’amatissimo attore lasciano presagire che ormai manchi solo l’annuncio ufficiale, ma i fan cercano di spegnere gli entusiasmi e di tenere i piedi per terra fino a quando, almeno, la Rai non confermerà il ritorno della fiction Rai.

Un Professore 2 ci sarà? Le parole di Petraglia

A fanpage lo sceneggiatore Sandro Petraglia, ha detto: “Siamo in attesa di una comunicazione ufficiale della Rai, che ci dica se andare avanti. Questa risposta ancora non l’abbiamo avuta, quindi non stiamo ancora scrivendo. Quando fai una fiction del genere, ti vengono in mente tante idee. Ti capita di dire: “Questa cosa semmai la faremo nella seconda stagione”.

Cosa significa tutto ciò? Pare che le idee per la prossima sceneggiatura vi siano. Perfino in questo caso si procede con prudenza. Si attendono, pertanto, importanti risposte da “mamma Rai”.

Le parole di Alessandro D’Alatri su Un Professore 2

A noi di Superguidatv.it il regista Alessandro D’Alatri, parlando di Un Professore 2, ha detto: “Al momento non sono informato sui fatti, anche perché sto ancora lavorando, sto mixando le ultime puntate e le sto consegnando calde, calde”.

D’Alatri ha detto però in merito alla seconda stagione della serie che riteneva si potesse proseguire, ma che tutto dipendeva dai risultati ottenuti.

Ecco il video con l’intervista che abbiamo realizzato: