Sono molti i fans che ogni sera si collegano a RaiTre per seguire le vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole, e molti di loro sognano di poter trascorrere un po’ di tempo a Palazzo Palladini. Se anche tu sei tra questi continua a leggere e scopri come potresti realizzare il tuo desiderio.

Due fans Un Posto al Sole ospiti a Palazzo Palladini

Villa Volpicelli – la bellissima dimora del Seicento “incastonata” nel suggestivo quartiere di Posillipo di Napoli e ormai universalmente conosciuta come Palazzo Palladini di Un Posto al Sole – aprirà le sue porte a due ospiti. L’edificio va ad aggiungersi alle oltre 52mila soluzioni host Airbnb prenotabili nella categoria Dimore Storiche in Europa.

I due fortunati fans di Un Posto al Sole potranno così trascorrere una notte nel mitico Palazzo, accolti per l’occasione dal custode “storico” della soap interpretato dall’attore Patrizio Rispo. Proprio come nella soap. Ricordiamo infatti che nel corso degli ultimi episodi andati in onda nei giorni scorsi, uno dei personaggi decide di mettere in affitto su Airbnb una stanza all’interno del suo appartamento, conosciuto come La Terrazza. Il confine tra realtà e finzione non è mai stato così sottile: due persone avranno davvero la possibilità di prenotare su Airbnb una stanza all’interno di Palazzo Palladini.

L’opportunità è offerta grazie alla collaborazione tra Airbnb, Fremantle e RAI e permetterà – a due fortunatissimi fans – di “vivere” per qualche ora di immergersi nell’atmosfera che ogni sera “respirano” i personaggi delle celebre soap opera di RaiTre.

Dopo essere stati accolti dall’iconico portiere di Palazzo Palladini con un aperitivo sulla celebre terrazza, i due fans potranno trascorrere la notte una speciale camera da letto ispirata al personaggio di Giulia Poggi. Patrizio Rispo si è detto entusiasta in merito all’iniziativa, affermando che sarà felice di portare Raffaele Giordano fuori dallo schermo e dare l’opportunità ai fan di fare da comparse. L’attore non vede l’ora di accogliere coloro che prenoteranno il soggiorno e condividere con loro i segreti della sua Napoli.

I due fortunatissimi fans avranno la possibilità di cenare in una tipica pizzeria del posto, poi la mattina successiva ci sarà la colazione in una rinomata pasticceria locale che segnerà la conclusione del soggiorno.

Fans Un Posto al Sole “comparse per un giorno” nella soap

Chi soggiornerà alla Terrazza potrà visitare il set, incontrare il cast e – se lo desidera – recitare come comparsa in una puntata di Un posto al sole. Si tratta di un’opportunità davvero “ghiotta” per i due affezionatissimi fans che ogni sera seguono i loro beniamini sul piccolo schermo. Potranno infatti recitare al loro fianco e interagire con le vicende che ogni giorno ci fanno stare con il fiato sospeso.

Soggiorno a Palazzo Palladini, come partecipare

Questo progetto non è un concorso, e non ha niente a che vedere con l’iniziativa promossa negli anni scorsi, grazie alla quale alcuni fortunati fans avevano potuto il set una volta al mese.

Coloro che desiderano vivere questa esperienza speciale potranno prenotarsi – dal 17 ottobre 2023 alle ore 11 – sul sito ufficiale di Airbnb al costo di 10 euro, utilizzando il termine “Un posto al sole” come chiave di ricerca.

Il soggiorno è previsto per martedì 7 novembre 2023 per un massimo di due persone e non include i costi di viaggio. Non si tratta di un concorso, le richieste saranno processate in base all’ordine di ricezione. Sei pronto a lasciarti incantare dalle bellezze di Napoli e vivere il sogno di trascorrere un po’ di tempo sul set di Un Posto al Sole? Segna sul calendario la data di apertura delle prenotazioni e preparati a candidarti con rapidità.