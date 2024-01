Nelle prossime puntate Un Posto al Sole assisteremo ad alcuni eventi che potrebbero avere serie ripercussioni nel futuro sentimentale di Rossella e Riccardo. Tutto avrà inizio con il ricovero di Nunzio in ospedale, dopo il litigio avvenuto al Caffè Vulcano. La grande dedizione che la dottoressa Graziani riserverà al giovane chef non sfuggiranno all’occhio attento del fidanzato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Upas, Riccardo geloso di Nunzio

Le anticipazioni delle prossime puntate Un Posto al Sole rivelano che il ricovero di Nunzio finirà per far nascere molti sospetti in Riccardo. Il medico infatti, si ritroverà a fare i conti con una vicinanza sospetta tra la sua futura moglie e il giovane chef, e non potrà fare a meno di avere dubbi in merito al suo rapporto con Rossella.

Il dottor Crovi non sarà più certo della decisione presa riguardo al suo matrimonio con la figlia di Silvia. Rossella – da parte sua – proverà a tranquillizzarlo e ad allontanare i suoi “cattivi pensieri” in merito al rapporto che ha con Nunzio.

Spoiler Un Posto al Sole, Nunzio e Rossella nuova coppia?

Il matrimonio tra Riccardo e Rossella è previsto per marzo, e ci sono quindi due mesi per sviluppare questa trama e capire cosa accadrà.

Non è affatto da escludere che l’incidente accaduto a Nunzio possa rappresentare il primo tassello di un puzzle che – una volta completato – mostri una nuova coppia, con il Cammarota al fianco della Graziani.

Rossella e Riccardo, un rapporto turbolento: le reazioni dei fans Upas

La soap di RaiTre ha sempre mostrato un legame tra Rossella e Riccardo fatto di scontri e incomprensioni. Quell’amore idilliaco che dovrebbe fare da preludio a una vita di coppia non si è mai notato nella coppia, che al contrario è stata spesso al centro dei riflettori per gli scontri e le conflittualità accentuate dalla grande grande differenza d’età.

Le perplessità di Riccardo riguardo all’affinità di coppia – scaturite nel vedere la sua fidanzata occuparsi di Nunzio al San Raffaele – potrebbero così portare a una decisione tutto sommato “prevista”. La fine della storia d’amore tra Rossella e Riccardo non deluderebbe più di tanto le aspettative di molti fans social della soap, che hanno sempre visto il matrimonio tra Crovi e la Graziani come una sorta di “forzatura”.

In molti sostengono che Rossella non sarebbe realmente felice al fianco di Riccardo e sono molti i fans Un posto al sole che concordano sul fatto che Nunzio e Rossella siano destinati a stare insieme.

Sarà davvero questo l’epilogo previsto? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.