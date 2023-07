La soap partenopea “salta” l’appuntamento del 21 luglio 2023. Un Posto al Sole stasera non andrà in onda. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole, i motivi dello stop del 21 luglio

Amara sorpresa per i tantissimi fans della soap partenopea che ogni sera si collegano a Rai Tre per seguire le vicende di Palazzo Palladini. La soap Made in Italy ambientata a Napoli stasera non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo.

A partire dalle ore 20.00 sarà in onda la Diamond League 2023, per l’ottava tappa della competizione di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta dallo stadio Louis di Montecarlo e vedrà le star dell’atletica mondiale impegnati nella serie di meeting organizzata annualmente dalla World Athletics.

La diretta si concluderà alle 22.00 e sarà seguita dal film TV biografico “Volevo nascondermi”.

Un Posto al Sole puntata del 21 luglio “anticipata”

Nonostante il cambio di palinsesto RAI – dovuto alla manifestazione sportiva – i fans Un Posto al Sole potranno comunque contare sulle 5 puntate settimanali consuete. Nel caso in cui un evento sportivo o una manifestazione musicale “costringano” il terzo canale Rai a cancellare dal palinsesto la soap italiana, quest’ultima viene poi solitamente recuperata la settimana successiva.

Stavolta i tantissimi fans Un Posto al Sole potranno addirittura seguire in anticipo le vicende dei loro beniamini, poiché la puntata del 21 luglio è stata anticipata a giovedì 20 – con un doppio appuntamento iniziato – come di consueto – alle 20.50 ma protratto fino alle 21.40.

Un Posto al Sole, quando torna in TV?

Un Posto al Sole tornerà regolarmente lunedì 24 luglio alle 20.50 su RaiTre. Dopo il weekend i fans potranno così riprendere a seguire le vicende dei loro beniamini, che in questo periodo sono alle prese con la crisi tra Jimmy e Cristina, oltre che con i tentativi di Marina rivolti a scoprire quali segreti nasconde Lara. Da cosa nasce l’ostilità della Martinelli per Silvana e cosa nasconde?

Per rimanere aggiornati sulle news Un Posto al Sole vi invitiamo a seguirci sui canali social.