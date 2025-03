Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 marzo? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Michele, che sarà costretto a far fronte alle velate minacce di Gennaro Gagliotti. Intanto Mariella sembrerà disposta a dare una seconda chance a Guido, e Bice cercherà di dissuaderla per evitare all’amica una nuova delusione.

Un Posto al Sole, trame al 7 marzo 2025

Gennaro Gagliotti contatterà Michele e – dopo aver avuto conferma che il giornalista sarà in possesso di prove potenzialmente dannose per l’azienda di famiglia – tenterà velatamente di intimorirlo.

Alle minacce di Gagliotti Michele risponderà proponendogli un’intervista, nella quale l’imprenditore avrà modo di spiegare le sue ragioni. La soluzione non farà fare i salti di gioia al malavitoso, che deciderà di ricorrere all’aiuto di Ferri per venire fuori dalla situazione che si sarà venuta a creare.

Michele sarà sempre più determinato a portare avanti la sua inchiesta, e neppure le intimidazioni del boss sembreranno fermarlo. Mentre si appresterà a intervistare Gennaro Gagliotti con l’intenzione di metterlo con le spalle al muro Silvia – temendo per l’incolumità del giornalista – gli chiederà di prendere una difficile decisione.

Spoiler Upas: Guido rientra a Napoli e assiste a una scena toccante

Del Bue rientrerà nel capoluogo campano, e al suo ritorno troverà il piccolo Lollo in braccio a Mimmo. Il bambino e Mimmo saranno intenti a giocare insieme, sotto lo sguardo affettuoso di Mirella. Sebbene apparentemente possa apparire come una scena “tenera” Guido dimostrerà di non gradirla affatto.

Subito dopo Mariella inizierà a sentire la mancanza della vita passata con Del Bue e il loro bambino, e Bice deciderà di intervenire, determinata a proteggerla da un’altra possibile delusione.

Un posto al sole, anticipazioni settimana 3-7 marzo

Alice avrà una discussione infuocata con Vinicio, dopo aver scoperto che l’uomo avrà abusato della sua fiducia. Tuttavia – dopo un chiarimento – la donna comprenderà le sue motivazioni e deciderà di perdonarlo.

L’eccessiva reazione di Rosa all’atteggiamento indisponente di Manuel, e il suo successivo risentimento verso Damiano, sembreranno indicare un malessere interiore, forse alimentato dalla sua paura di aprirsi.

Il possibile arrivo di Monica “aleggerà” su Filippo, su Serena e sulle gemelle Cirillo.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Fusco riceverà un avviso di garanzia che lo getterà nel panico. Per il primario si aprirà un periodo davvero delicato, e quel documento ufficiale rischierà di mandare a rotoli la sua vita privata e quella professionale. Intanto Rossella inizierà a guardare al futuro con maggiore ottimismo, con Nunzio al suo fianco pronto a sostenerla.