Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 agosto 2022 ci svelano che Ornella e Raffaele sembrano sempre più lontani, nonostante vi sia qualcuno che farebbe di tutto per rivederli insieme felici. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 6 al 12 agosto 2022

Le tensioni tra Raffaele e Ornella sembrano non accennare a diminuire, e neppure i tentativi di Viola riescono a porre rimedio al momento di fragilità della Bruni e all’incapacità del Giordano di offrirle il sostegno necessario. Il portiere di Palazzo Palladini nonostante tutto sembra pronto a fare il possibile per non perdere Ornella e recuperare il loro rapporto.

Franco, Angela e Bianca si preparano a partire per le vacanze, mentre Nunzio prova a portare avanti i suoi piani per ritrovare Chiara. Ma il ragazzo rischia di mettersi nei guai, perché la sua idea di dare incarico a un investigatore privato per rintracciarla richiede una discreta disponibilità economica e per guadagnare i soldi necessari il Cammarota rispolvera un suo vecchio pericoloso talento che lo porta a scontrarsi con un antico rivale. Franco scopre ciò che ha fatto il figlio.

Anche Silvia e Giancarlo si preparano a partire per le vacanze e, dopo un fortuito incontro con Michele, gli rivelano imbarazzati i loro prossimi piani.

Lo scambio di persona tra Micaela e Manuela prosegue e quest’ultima continua a impersonare la gemella mettendo Serena in una difficile situazione che la vede reggerle il gioco con Niko.

Un Posto al Sole news: Roberto, Marina e la collaboratrice domestica enigmatica

Roberto propone a Marina di trasferirsi a Palazzo Palladini, ma lei appare ancora turbata dal timore che tutto possa finire male come le volte precedenti. Tuttavia alla fine la Giordano sembra voler dare una nuova possibilità al destino di regalarle un futuro felice e accetta. Insieme a Ferri inizia così a cercare una nuova collaboratrice domestica. I due conoscono una ragazza enigmatica alla quale, nonostante le perplessità iniziali, decidono di dare una possibilità.

Upas, anticipazioni al 12 agosto Un Posto al Sole

Finalmente gli sforzi di Raffaele sembrano ottenere qualche risultato e il portiere sembra aver ritrovato l’armonia perduta con Ornella, ma anche con Viola ed Eugenio. Nessuno avrebbe mai immaginato però che la stupenda giornata trascorsa insieme avesse un epilogo tragico.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.