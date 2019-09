Sono curiose e avvincenti le anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate che vedremo su Rai 3. Nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre, i nostri amici di Palazzo Palladini saranno al centro di nuove vicende interessanti. A movimentare il tutto ci penserà Alex la quale lascerà Vittorio e prenderà una seria decisione riguardante la sua vita. Renato, invece, si dichiarerà a Adele.

Anticipazioni Un posto al sole, trame dal 29 settembre

Renato sarà sempre più innamorato di Adele e non le si staccherà di torno. L’uomo arriverà persino a pensare che i suoi sentimenti siano ricambiati e per questo deciderà di dichiararsi all’ex Manlio. Peccato che l’uomo riceverà un’amara delusione perché la donna lo respingerà categoricamente. Nervoso per il rifiuto di Adele, Renato si sfogherà con Diego e la sua compagna Nadia. Quest’ultima si avvicinerà sempre di più a Raffaele il quale non sopporterà il trattamento che il suo partner le riserva.

Alex scoprirà che il suo fidanzato l’ha tradita con Anita e finirà per soffrire e rinchiudersi a riccio. Nonostante ciò, non dirà nulla a Vittorio e finirà per lasciarlo senza dargli un briciolo di spiegazione. Il giovane Del Bue non potrà fare altro che accettare questa rottura e voltare pagina anche se si farà mille domande.

Alex, inoltre, si ritroverà a prendere un’ulteriore decisione sorprendente. Nel dettaglio, la figlia di Rosaria lascerà il suo lavoro al Vulcano, dopodiché si preparerà a lasciare per sempre Palazzo Palladini assieme a sua sorella Mia.

Un posto al sole anticipazioni al 4 ottobre

Durante la settimana in Un posto al sole vedremo farsi ancora più teso il rapporto tra la bella Serena e il suo Filippo. I due coniugi sono arrivati a un punto morto e nell’aria si sente odore di rottura definitiva. Si lasceranno?

Mentre Fabrizio e Marina si mostreranno sempre più intimi e legati nonostante i vani tentativi di Roberto di far ragionare la Giordano, Denis farà una proposta incredibile a Giulia.