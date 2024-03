Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 marzo 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Rossella, impegnata nei preparativi per il matrimonio con Riccardo. Nel frattempo Manuela sarà delusa dalla decisione di Niko di tornare con la sua ex Valeria. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 9 al 15 marzo 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 9 al 15 marzo 2024 – vedremo Rossella e Riccardo pronunciare il fatidico “sì”. Prima di giungere all’altare però la Graziani si troverà a vivere un momento particolare.

Tutto avrà inizio quando i suoi amici organizzeranno per lei una festa di addio al nubilato, occasione nella quale la giovane dottoressa si lascerà andare a qualche drink di troppo. Tutto ciò avverrà nella puntata di mercoledì 13 marzo, durante la quale vedremo la ragazza che – sotto gli effetti dell’alcool – si avvicinerà pericolosamente a Nunzio.

Questo riavvicinamento tuttavia non basterà a far tornare la giovane sui suoi passi, e nella puntata di giovedì la vedremo intenta a fare gli ultimi preparativi in vista del matrimonio.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: le nozze tra Ross e Riccardo

Nella puntata che andrà in onda venerdì sera assisteremo al momento delle nozze tra Rossella e Riccardo. La Graziani sarà circondata in chiesa da tutti i suoi familiari, pronti a sostenerla in questo giorno così importante.

Rossella splenderà nel suo bellissimo abito bianco e Riccardo la attenderà emozionatissimo all’altare.

Manuela delusa nelle prossime puntate Un Posto al Sole

A distanza di qualche anno dalla fine della loro relazione, Niko e Valeria vedranno riaccendersi la fiamma della passione. Quella vacanza sulla neve in Trentino si trasformerà così per il giovane avvocato in un’occasione per fare un tuffo nel passato e tornerà a fare coppia fissa con la sua ex.

Inutile dire che questa novità non piacerà affatto a Manuela. La Cirillo si mostrerà particolarmente scossa dalla decisione di Niko.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Mariella – dopo essersi ripresa dal grande spavento – cercherà di mostrarsi premurosa con Guido, ma lui non sembrerà apprezzare molto questo atteggiamento tardivo.

Alberto andrà avanti con il suo piano per riconquistare Clara, ma la donna sarà presa da altro. La donna infatti sarà tormentata dal dubbio di aspettare un figlio da Edoardo. Clara deciderà di andare a trovarlo in carcere per metterlo al corrente delle ultime novità, ma anche l’ex boss avrà una rivelazione sorprendente per lei.

La situazione a casa Ferri renderà Ida sempre più nervosa. Approfittando del suo giorno libero la giovane polacca passerà un pomeriggio con Diego al Vulcano, ma al suo rientro sarà “sgridata” da Marina e Roberto per la prolungata assenza.

Filippo e Serena cercheranno di convincere Irene ad andare dallo psicologo, ma la ragazzina non sarà d’accordo. Poco dopo scopriranno che Irene – a loro insaputa – era solita utilizzare il vecchio cellulare di Serena.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.